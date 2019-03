7. März 2019, 21:56 Uhr Verkehr Unfall wegen verschmutzter Fahrbahn

Eine verschmutzte Fahrbahn in Odelzhausen hat am Mittwoch zu einem Unfall geführt. Gegen 10.20 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Lukkaer Straße in Richtung Lukka. Der junge Odelzhausener kam auf Höhe einer Baustelle wegen der stark verschmutzten Fahrbahn ins Rutschen und prallte auf einen stehenden Lkw. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Beamte der Polizeiinspektion Dachau verständigten das Landratsamt. Ein zuständiger Sachbearbeiter fuhr zur Unfallstelle und stellte unverzüglich die Baumaßnahmen ein. Die Baustelle war weder abgesichert noch lag eine verkehrsrechtliche Anordnung vor. Ein Reinigungsfahrzeug säuberte die wegen Erdaushubarbeiten verschmutzte Fahrbahn. Anschließend wurden Warnschilder aufgestellt. Dann wurde die Kreisstraße wieder freigegeben. Den Verantwortlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Polizei weist darauf hin, dass die Verantwortlichen verschmutzte Fahrbahnen reinigen und Warnschilder aufstellen müssen. Eine verkehrsrechtliche Anordnung muss beantragt werden, wenn sich Arbeiten auf den Straßenverkehr auswirken.