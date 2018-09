27. September 2018, 22:14 Uhr Verkehr Unfall mit zwei Verletzten

Heftig gekracht hat es am Dienstagmittag auf der Gröbenrieder Straße in Dachau. Eine 71-Jährige wollte laut Polizei nach links in den Himmelreichweg abbiegen, dabei übersah sie jedoch den Wagen einer von links kommenden 57-jährigen Frau. Der Zusammenstoß war so heftig, dass das Auto der 71-jährigen Dachauerin gegen einen Stromverteilerkasten geschleudert wurde. Beide Frauen erlitten durch den heftigen Aufprall Verletzungen und mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ihre Autos waren ebenfalls so sehr demoliert, dass sie fahruntauglich waren und abgeschleppt werden mussten. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10 000 Euro.