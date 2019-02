24. Februar 2019, 21:56 Uhr Verkehr Röter und heller

Massive Kritik ist nicht aufgekommen bei den fünf Bürgerversammlungen, die Ende Januar in den Ortsteilen abgehalten wurde. Doch konkrete Anregungen haben die Hebertshausener durchaus vorgebracht. Zwei davon will die Gemeinde jetzt sofort umsetzen. So werden entlang des Radwegs von Ampermoching kommend durch Hebertshausen bis zum Ortseingang von Dachau sämtliche Straßenquerungen rot markiert. Wie in der Stadt Dachau, erklärte Rathauschef Richard Reischl (CSU), wo bereits farbiger Asphalt an wichtigen Einmündungen für mehr Aufmerksamkeit der Autofahrer sorgt. Kümmern wird sich die Gemeinde auch um eine bessere Beleuchtung am Geh- und Radweg zwischen Ampermoching und Hebertshausen. Diese Strecke ist stark frequentiert, weil viele Bürger dort unterwegs sind Richtung Ampermoching zum einzigen Supermarkt der Gemeinde. Die vorhandene Beleuchtung strahlt nicht hell genug, gemeinsam mit dem Stromversorger Bayernwerk soll geklärt werden, ob hellere Lampen oder mehr Laternen die Lösung sind.