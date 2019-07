12. Juli 2019, 21:26 Uhr Verkehr Kreisverkehr am Gada fast fertig

Das Staatliche Bauamt Freising erneuert den Kreisverkehr an der Anschlussstelle der B 471 zum Gewerbegebiet Gada bei Bergkirchen ein-schließlich der Anschlussrampen. Die letzte Bauphase beginnt am Mittwoch, 17. Juli. Ende Juli soll alles fertig sein. In der dritten Bauphase erfolgt die Sanierung der beiden nördlichen Rampen so-wie der Rückbau der Behelfsfahrbahnen. Der neue Beton-Kreisverkehr sowie die beiden südlichen Rampen sind in dieser Bauphase wieder befahrbar. Somit wird der Verkehr in Richtung Fürstenfeldbruck und A 8 über den Kreisverkehr und die südliche Rampe in Richtung Dachau bis zur Anschlussstelle Gröbenried umgeleitet und von dort zurück in Richtung Fürstenfeldbruck und A 8. Der Verkehr aus Dachau kommend wird zum Gewerbegebiet an der Anschlussstelle Gada weiter in Richtung Fürstenfeldbruck bis zur Anschlussstelle Geiselbullach geleitet und von dort wieder zurück über die südliche Rampe zum Gewerbegebiet geführt. Die Umleitungsstrecken ausgeschildert.