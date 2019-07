14. Juli 2019, 21:47 Uhr Verkehr Haimhausen feiert neuen Geh- und Radweg

Rechtzeitig zum Ferienbeginn wird die Gemeinde Haimhausen den neuen Geh- und Radweg entlang der Hauptstraße zur Bundesstraße 13 für den Verkehr freigeben. Das Ereignis, so Bürgermeister Peter Felbermeier (CSU), soll gebührend gefeiert werden. Die Besucher erwarten nicht nur eine Bike-Showeinlage, sondern auch diverse Attraktionen rund um den Geh- und Radweg. Die offizielle Eröffnung des Geh- und Radweges findet am Freitag, 26. Juli, um 13 Uhr statt. Und zwar am nordöstlichen Ortsrand von Haimhausen, gegenüber der Abzweigung der Straße "Am Pfanderling" im Anschluss an die Kleingartenanlage.