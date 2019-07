12. Juli 2019, 21:27 Uhr Verkehr Bauarbeiten in der Stockmann-Straße

In der Hermann-Stockmann-Straße hat die Abteilung Stadtgrün und Umwelt die Sanierungsarbeiten an den Baumquartieren entlang der Straße fertiggestellt. Die Stadtwerke Dachau haben die Bauphase für eine Spartenverlegung genutzt und ihre Arbeiten ebenfalls beendet. Nun wird der Gehweg auf der Westseite der Straße endgültig wiederhergestellt. Beginn der Arbeiten ist am Montag, 17. Juli, die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich bis zum Mittwoch, 14. August. Durch die Bauarbeiten und Halteverbote kann es zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen.