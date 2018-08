28. August 2018, 21:54 Uhr Verkehr Ampeln werden modernisiert

Wer von der Martin-Huber-Straße kommend über die Schleißheimer Straße in Dachau will, muss Geduld haben. Dort steht man offen sehr lange. Besonders als Fußgänger fühlt man sich schon fast vergessen. Erst wenn man geneigt ist, das rote Licht der Ampel zu ignorieren, springt sie doch noch auf grün. Das soll sich nun ändern. Am kommenden Donnerstag, 6. September, wird die Ampel modernisiert. Von 8 bis 18 Uhr ist sie deshalb außer Betrieb. Es kann zu Staus und Behinderungen kommen, warnt die Stadt. Die Anlage soll Detektoren bekommen, die die Verkehrsmengen messen und die Daten an ein Steuerungsgerät weiter geben. Auf diese Weise will man den Verkehrsfluss an dieser Kreuzung verbessern. Für diejenigen, die regelmäßig dort warten, ist das eine gute Nachricht. Auch ein Blindensignal soll in die Ampel eingebaut werden.

Das gleiche ist an der Ecke Ludwig-Thoma-/Konrad-Adenauer-Straße geplant. Linksabbieger mussten auch dort zum Teil auch sehr lange warten. Die Installation von Detektoren und Blindensignal wird dort schon zwei Tage eher vorgenommen. Am Dienstag, 4. September, von 8 bis 18 Uhr kann es an dieser Kreuzung zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Stadt bittet um Verständnis.