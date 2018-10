24. Oktober 2018, 22:01 Uhr Verkehr Ampel wird modernisiert

Kommenden Dienstag, 30. Oktober, müssen Autofahrer an der Münchner Straße in Dachau mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Ampelanlage an der Kreuzung Wallbergstraße/ Wettersteinring/ Münchner Straße wird modernisiert. Deshalb sind die Lichtsignale von 8 bis 18 Uhr außer Betrieb. Man will an dieser Stelle den Verkehrsfluss verbessern, deshalb werden nun Detektoren und ein Steuerungsgerät an die Ampel angebracht. Damit sollen die Verkehrsströme gemessen werden und die Signale darauf abgestimmt werden. Ein Ziel der Modernisierung ist aber auch, dass die Busse künftig schneller durch den Verkehr kommen können. Für Blinde wird zudem ein Signalsystem installiert. Die Stadt bittet um Verständnis, wenn es am Dienstag zu Behinderungen kommen sollte.