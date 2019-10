In insgesamt sieben Fällen im Zeitraum von Ende Oktober 2018 bis Mitte Januar 2019 soll ein Paketzusteller die Unterschriften von Empfängern gefälscht und Pakete, statt sie ordnungsgemäß zuzustellen, unterschlagen haben. Jetzt hat das Amtsgericht Dachau den 24-Jährigen zu einer Geldstrafe in Höhe von 4950 Euro verurteilt. Der Angeklagte hat laut Anklageschrift einen Schaden in Höhe von 754,37 Euro verursacht.

Seit Ende letzten Jahres lebt der Kroate in Deutschland. Um der Gerichtsverhandlung folgen zu können, muss eine Dolmetscherin für den 24-Jährigen übersetzen. Zunächst behauptet der Mann, der im Landkreis Freising lebt, keines der Pakete unterschlagen zu haben. Er arbeite nach wie vor als Paketbote, wenn auch mittlerweile bei einem anderen Unternehmen, und es habe nie Beschwerden gegen ihn gegeben.

Richter Christian Calame zeigt sich von diesen Ausführungen sichtlich unbeeindruckt. Er will wissen, ob es nicht vielleicht doch so gewesen sei, dass der Angeklagte, wenn auch nicht um sich selbst zu bereichern, sondern vielmehr aus Zeitdruck womöglich doch die Pakete unterschlagen haben könnte. Immerhin hätten alle Empfänger angegeben, dass sie ihr Paket nicht erhalten und auch nichts unterschrieben hätten. Und: In allen sieben Fällen sei er der Bote gewesen, der das Paket hätte zustellen sollen. Er halte es deshalb für "sehr unwahrscheinlich", dass es sich immer um einen Fehler handle und rät dem Angeklagten, "die Hosen runterzulassen".

Der Angeklagte betont indes: "Ich bin nicht nach Deutschland gekommen, um zu stehlen." Zu den einzelnen Paketen könne er keine Angaben machen, denn er wisse nicht, an welche Adressen er gestern, vor drei Tagen, geschweige denn vor einem Jahr Pakete ausgefahren habe. Nach diesen Ausführungen mahnt Richter Calame noch einmal: "Wenn es etwas zu gestehen gibt, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt - sonst müssen wir uns alle Zeugen anhören." Nach diesem Satz bittet der Pflichtverteidiger des Angeklagten um eine kurze Unterbrechung der Verhandlung.

Als die Verhandlung fortgesetzt wird, räumt der Anwalt im Namen seines Mandanten ein, die Taten doch begangen zu haben. Der 24-Jährige sei damals neu in Deutschland gewesen, die Arbeit sei schwer gewesen und er habe kaum Deutsch verstanden. Allerdings bleibe der Angeklagte dabei: Er habe sich nie selbst bereichert, sondern die Pakete lediglich entsorgt. Nach diesem Geständnis wird auf eine Anhörung der Zeugen verzichtet.

Dass der Angeklagte nicht vorbestraft ist und sich geständig gezeigt hat - wenn auch erst nach gutem Zureden - legt die Staatsanwaltschaft zu seinen Gunsten aus. Trotzdem ist sie der Meinung, dass es einer gewissen "kriminellen Energie" bedarf, Unterschriften zu fälschen. Sie fordert daher 120 Tagessätze zu je 55 Euro sowie die Schadenssumme zu ersetzen. Der Verteidiger indes fordert lediglich 90 Tagessätze zu je 50 Euro. "Wir lesen jeden Tag, was diesen Menschen in ihrem Job abverlangt wird", da könne man nicht von krimineller Energie sprechen, sondern höchstens von einer großen Überforderung mit der Gesamtsituation.

Richter Calame verurteilt den jungen Mann schließlich zu 90 Tagessätzen zu je 55 Euro und zu der Ersatzzahlung. In der Urteilsbegründung sagt er, das späte Geständnis nehme er dem Angeklagten ab, auch deshalb, weil der Inhalt der Pakete im Einzelnen nicht von hohem Wert gewesen sei. Nur in drei von sieben Fällen habe der Warenwert über 100 Euro gelegen, es habe sich um Bürobedarf und Haarpflegeprodukte gehandelt. Als Richter, so Calame, habe er mittlerweile zwei Arten von Paketboten kennengelernt: Jene, die sich bereichern hätten wollen und jene, die schlicht unter immensem zeitlichen Druck gestanden hätten. Letzteres, wie im Falle des Angeklagten, sei natürlich ebenfalls keine Entschuldigung für eine Straftat, aber doch zumindest in gewisser Weise nachvollziehbar.