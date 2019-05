17. Mai 2019, 21:51 Uhr Vereinsabend Die Fünfzigerjahre in Dachau

Der nächste öffentliche Vereinsabend der Ampertaler findet am Freitag, 24. Mai, von 20 Uhr an im Schützensaal des Gasthauses Drei Rosen, Münchner Straße 5, statt. Markus Erhorn, Zweiter Vorsitzender des Trachtenvereins, referiert über die Fünfzigerjahre in Dachau. Anschließend haben Besucher die Möglichkeit, von eigenen Erlebnissen aus dieser Zeit zu erzählen.