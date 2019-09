"Ois is menschlich ...", meint die Stianghausratschn am Freitag, den 13. September von 19.30 Uhr an in der historischen Furthmühle. "De Stianghausratschn" singt bairisch über Geschichten aus dem Leben: Sie singt und ratscht über die Vergesslichkeit beim Einkaufen, über den unglaublichen Inhalt ihrer großen, roten Damenhandtasche. Die Furthmühle gehört zur Gemeinde Egenhofen und liegt an der Landkreisgrenze zu Fürstenfeldbruck. Im Café Mahlgang gibt es kleine Speisen und Getränke, Einlass ist jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.