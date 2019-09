Irish Folk in bester Seemannstradition, gepflegter Kneipen-Jazz, oder auch mal eine langsame Ballade - der Genreschrank der Lonely Chords hat viele Schubladen. So bedienen sich die drei ausgebildeten Tonmeister in der umfangreichen Liedkiste ihres Songwriters und Sängers Ben McFinlough, picken sich die besten Stücke raus, und interpretieren sie auf neue Art und Weise. Zu hören sind die Lonely Chords an diesem Freitag, 27. September, im Café Gramsci, Burgfriedenstraße 3, in der Dachauer Altstadt. Das Konzert beginnt um 2o Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.