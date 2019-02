7. Februar 2019, 22:10 Uhr Veranstaltungstipp Neue Perspektive

Schnupperstunden in die Filmproduktion

Filmen, schneiden, produzieren: Im Programm "Art Flow Pictures" der Dachauer Kreativschmiede (DAKS) am Klagenfurter Platz 3, schnuppern Kinder von sechs bis zwölf Jahren in die Welt der Filmproduktion hinein. Mit der Handkamera werden schöne Momente eingefangen, die dann digital bearbeitet werden. Das Programm findet am 8. Februar, 15 bis 17 Uhr, statt. "Wir gewinnen durch die Kameralinse eine neue Perspektive auf die Welt, die wir dann am Computer arrangieren und inszenieren", heißt es in der Ankündigung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.