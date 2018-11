6. November 2018, 22:22 Uhr Veranstaltungstipp Magische Mythen

Erzählabend in der Kulturwerkstatt

Eintauchen in die Welt der Märchen und Mythen will der Erzähler Wolfgang Meyer bei einem Abend in der Dachauer Kulturwerkstatt Paul und Paula. In vielen orientalischen Ländern gibt es sie noch, die Erzähler, die auf dem Marktplatz die Zuhörer in ihren Bann ziehen. Diese Magie einzufangen ist das Ziel von Wolfgang Meyer, Kommunikationstrainer und Märchenpädagoge. Der Erzählabend findet am Samstag, 24. November, statt. Einlass ist ab 19.30 Uhr Karten im Vorverkauf 8 Euro, an der Abendkasse 10 Euro. Vorverkauf über https://paulundpaula.co/poesie.