Zwei Veranstaltungen bietet das Bezirksmuseum in dieser Woche an: Im Rahmen der Langen Nacht der Volkshochschulen gibt es am Freitag, 20. September, von 19 bis 19.30 Uhr eine Führung zum Thema "Heiraten" an. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag, 22. September, findet von 15 bis 16 Uhr ein Liedernachmittag statt. Eva Bruckner und Ernst Schusser (auf dem Bild) vom Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern laden zum gemeinsamen Singen ein. Es wird der Eintritt ins Museum erhoben, die Veranstaltung selbst ist kostenfrei.