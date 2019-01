25. Januar 2019, 21:40 Uhr Veranstaltungstipp Körperkontakt

Fußball-Juniorinnen und Junioren spielen in den Hauptrunden

Die Dachauer Hallenmeisterschaft der Fußball-Juniorinnen und Junioren geht in die vorentscheidende Phase. Nach den Qualifikationsturnieren stehen nun an diesem Wochenende die Hauptrunden auf dem Programm. Die jeweils vier besten Teams erreichen die Finalrunde, die dann am 2. und 3. Februar in Odelzhausen ausgespielt wird. Die Juniorinnen tragen ihre Endspiele an den selben Tagen in Röhrmoos aus. Die Spielpläne und Spielorte dieses Wochenendes sind im Internet unter www.dah-hm.de einzusehen.