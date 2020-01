Nach dem erfolgreichen Programm "Gruam - Bayern von unten" ist der Kabarettist Stefan Kröll nun mit seinem neuen Projekt "Goldrausch 2.0" unterwegs. Und wieder erwartet den Besucher ein lebendiger, skurriler und urkomischer Ritt durch seine abgründigen Themenwelten, heißt es in der Ankündigung der Volkshochschule Markt Indersdorf. Sie präsentiert Stefan Kröll am Samstag, 8. Februar, von 19.30 Uhr an in der Aula der Mittelschule Indersdorf. Einlass ist ab 19 Uhr. Eintrittskarten kosten 19 Euro.