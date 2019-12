Winterspaziergang mit Musik auf dem Meditationsweg am Petersberg in der Gemeinde Erdweg

Der Meditationsweg am Petersberg in der Gemeinde Erdweg lädt zu einem Winterspaziergang ein. Vielleicht am Samstag, 21. Dezember, vor der "Weihnachtlichen Abendmusik für Trompete und Orgel", die um 19.30 Uhr in der Basilika am Petersberg beginnt. Auf dem Programm stehen Werke von Barock bis Romantik. Es musizieren Olivia Kunert (Trompete) und Pierre Schuy (Orgel). Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Nähere Informationen bei der Katholischen Landvolkshochschule Petersberg unter Telefon 08138/9313-0.