21. Mai 2019, 21:51 Uhr Veranstaltungstipp Dinos in Dachau

Live-Show im Veranstaltungszentrum des ASV Dachau

Die Dinosaurier kommen nach Dachau. Kinder von drei Jahren an können bei der Dino-Live-Show am Pfingstsonntag, 9. Juni, Beginn 16 Uhr, und am Pfingstmontag, 11 und 16 Uhr, im Veranstaltungszentrum des ASV Dachau, Gröbenrieder Straße 21, die computergesteuerten, lebensechten kleinen und großen Urviecher hautnah erleben. Auch der größte Räuber aller Zeiten, der T-Rex, wird auftreten. Die Kinder dürfen die Dinos anfassen und streicheln. Ganz Mutige dürfen sogar auf ihnen reiten. Die Show verspricht ein Abenteuer zu werden. Karten gibt es an der Tageskasse.