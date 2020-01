Am Freitag, 31. Januar, wird es keinen Besucher mehr auf den Stühlen halten, denn Abba ist im Rahmen des Musiktheaterabonnements um 19.30 Uhr im Karlsfelder Bürgerhaus zu Gast. Mit der Show "Dancing Queen" entführet die Coverband in die Welt des Glitzers und Glamours und holt die bekanntesten und schönsten Songs der Pop-Legenden zurück auf die Bühne. Restkarten für die Vorstellung sind im Vorverkauf sind ab sofort in der Gemeindekasse oder an der Abendkasse am Tag der Vorstellung erhältlich.