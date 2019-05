13. Mai 2019, 21:52 Uhr Veranstaltungstipp Bäume des Lebens

Farbenfrohe Keramik des Künstlers Alfonso Soteno Fernández aus Metepec im Schloss Schleißheim

In Mexiko finden sich heute fast überall: farbenfrohe Lebensbäume aus Keramik. In der Sammlung Gertrud Weinhold findet sich eine Auswahl an Lebensbäumen des wohl bekanntesten Schöpfers solcher Arbeiten, des Künstlers Alfonso Soteno Fernández aus Metepec. Inge Kreuz führt am Sonntag, 19. Mai, um 14 Uhr durch die Sammlung im Alten Schloss Schleißheim. Eintritt drei Euro, ermäßigt zwei Euro. Treffpunkt direkt im Alten Schloss Schleißheim an der Kassenhalle. Die Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos.