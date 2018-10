7. Oktober 2018, 21:52 Uhr Veranstaltungsreihe Musik und Kabarett

Kartenvorverkauf für Silvester im Schloss und Weihnachtskonzerte

Im Spätherbst öffnet das Ludwig-Thoma-Haus wieder und wird zur Bühne für Kabarettisten von Rang und Namen. Die Herbst/Winter-Saison von Kultig's Dachau beginnt mit einen Auftritt von Herbert und Schnipsi. Das Komödianten-Ehepaar präsentiert am Freitag, 23. November, sein Programm "Best-of: Zeitreise mit Schlaglöchern". Zwei Tage später, am Sonntag, 25. November, tritt Musiker Martin Kälberer auf und stellt sein Album "Baltasound" vor. Benannt ist es nach einer Bucht auf der Shetlandinsel Unst. Kälberer hat sich von vielen Besuchen auf den schottischen Inseln zu diesem Album inspirieren lassen. Weihnachtlich wird es am Nikolausabend, 6. Dezember, mit Schauspielerin Monika Baumgartner und Harfenistin Veronika Ponzer, die eine musikalische Lesung präsentieren. Der satirische Jahresrückblick mit Django Asül folgt bereits am Sonntag, 16. Dezember. Im Schloss Dachau ist am Samstag, 15. Dezember, ein Konzert unter dem Titel "Alpenländische Weihnacht" zu hören - mit Gsangln und Volksmusik. Es musizieren unter anderem das Hornquartett der bayerischen Staatsoper und der Sulzberger Dreigesang. Ein buntes Silvesterkonzert im Schloss mit dem Arcis Saxophon Quartett und dem Percussionist Christian Benning beendet das Jahr.

Im neuen Jahr ist Christian Benning im Schloss Dachau am Samstag, 9. Februar, mit seiner Gruppe Percussion No. 1 zu erleben. Beim ASV Dachau tritt bereits am Samstag, 12. Januar, Helmut A. Binser mit seinem Programm "Ohne Freibier wär das nie passiert" auf. Hans Klaffl kommt am Freitag, 18. Januar, ins Ludwig-Thoma-Haus. Im Bürgerhaus Karlsfeld finden nur zwei Veranstaltungen statt: die bereits ausverkaufte Eröffnungsveranstaltung mit Josef Hader am 26. Oktober und ein Comedy-Abend mit Chris Boettcher am Freitag, 1. Februar, im kommenden Jahr. Karten für die Konzerte im Schloss gibt es unter www.konzertwerk-muenchen.de oder telefonisch unter 089/2324 1819, montags und mittwochs 15 bis 18 Uhr. Für alle anderen Veranstaltungen in der Tourist-Info Dachau oder bei München Ticket, 089/5481 8181, www.muenchenticket.de.