Kulturprogramm für Haimhausen

Auch das neue Programm des Haimhausener Kulturkreises bietet wieder für jeden etwas: Zum Start in den Herbst laden Haimhausener Künstler und Gäste zur "HaimhauserART 2018" ein, Nachwuchskünstler des Ortes zeigen dann im Oktober ihre mit Kreativität und Fantasie gestalteten Werke. Musik von Xaver Hellmeier, Gitanes Blondes und String of Pearls werden die Besucher begeistern. Der "Poetische Herbst" macht ebenfalls wieder Station in Haimhausen: dieses Mal mit dem Thema "Pizza und Bavesen - Kulinarische Dialoge zwischen Bayern und Italien". Zusammen mit der Volkshochschule Haimhausen fahren Interessierte zur Landesausstellung "Mythos Bayern" nach Ettal und besichtigen das Geigenbau-Museum in Mittenwald. Spannung verspricht die Lesung "Mörderisches Bayern" mit dem TV-Kommissar Udo Wachtveitl. Eine Fahrt zur Premiere von "Momo", Musiktheater für Erwachsene und Jugendliche im Gärtnerplatz-Theater, steht ebenfalls auf dem Programm. Passende Geschenke nicht nur für Weihnachten kann man wie jedes Jahr bei den Ausstellern des Haimhausener Weihnachtsmarktes am Schloss erwerben. Programmhefte liegen bereits in allen Geschäften und Banken Haimhausens und den umliegenden Orten aus.