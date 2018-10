16. Oktober 2018, 21:49 Uhr Veranstaltung Stadt informiert über Baupolitik

Was bedeutet "Dachauer Grundsätze der Baulandentwicklung"? Weshalb hat der Stadtrat eine sozialgerechte Bodennutzung für Dachau beschlossen? Und was hat das für einen Grundstückseigentümer oder Käufer einer geförderten Wohnung zu bedeuten? Antworten auf diese und weitere Fragen soll jetzt eine Informationsveranstaltung der Stadt Dachau über die vorgesehene Umsetzung der Grundsätze der Baulandentwicklung geben. Auch die vom Stadtrat beschlossenen Ziele sollen verständlich erläutert werden. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an die Bürgerinnen und Bürger als auch an Fachleute wie zum Beispiel Planer, Wohnbauträger und Immobilienexperten. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 7. November um 19 Uhr im Gasthaus "Drei Rosen", Schützensaal, Münchner Straße 5, statt.