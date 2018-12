23. Dezember 2018, 21:52 Uhr Veranstaltung Silvesterkonzert mit Harmonic Brass

Die Gruppe "Harmonic Brass" gibt ein Silvesterkonzert in der Pfarrkirche von Odelzhausen. Seit 1991 sorgt Harmonic Brass für großen, eleganten Blechbläserklang rund um den Globus: Carnegie Hall New York, Arts Center Soul, Endler Hall Kapstadt, Gewandhaus zu Leipzig. In der ganzen Welt sind die vier Herren, Manfred Häberlein an der Tuba, Thomas Lux mit Posaune, Andreas Binder mit dem Horn und Hans Zellner an der Trompete in Begleitung von Elisabeth Fessler, die ebenfalls Trompete spielt, aufgetreten. Zudem ist das Münchner Quintett bei zahlreichen internationalen Workshops ein gefragtes Dozententeam und widmet sich neuerdings seinem Brass Projekt South Africa: Sozial benachteiligte Kinder in Südafrika werden von Harmonic Brass mit Blechblasinstrumenten versorgt. Seit der ersten Afrikatournee 2010 eine Herzensangelegenheit des Ensembles. Wer schon einmal ein Konzert von Harmonic Brass besucht hat, der weiß, dass es "...mit seiner glamourös-virtuosen Art zu den besten der Welt gehört". Das Konzert in Odelzhausen beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die fünf Musiker freuen sich aber über eine kleine Spende.