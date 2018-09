6. September 2018, 22:07 Uhr Veranstaltung Möglichst lange in den eigenen vier Wänden

Die meisten Menschen wünschen sich so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen zu bleiben. Mit kleinen oder größeren Maßnahmen zur Wohnungsanpassung ist es möglich, im Alter und bei Pflegebedürftigkeit Komfort und Sicherheit zu gewährleisten, wie der Sozialverband Vdk mitteilt. Am Donnerstag, 13. September, informieren um 19 Uhr im Rathaus Egenburg die VdK-Wohnberaterin Michaela Heyne und der ehrenamtliche Wohnberater Toni Hassmann darüber, wie das Wohnumfeld an die jeweiligen Situationen angepasst werden kann. Auch Fragen der Finanzierung von Umbaumaßnahmen werden auf der Veranstaltung beantwortet.