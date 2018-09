27. September 2018, 22:14 Uhr Veranstaltung Modellbahnmarkt in der ASV-Halle

Im Herbst beginnt die Modellbahnzeit. Alle Interessierten können am Mittwoch, 3. Oktober, von 10 bis 14 Uhr in der ASV-Halle in Dachau ihrer Leidenschaft nachkommen und den Modelleisenbahn Hobby- und Sammlermarkt besuchen. Neben neuen und vor allem gebrauchten Stücken wird es auch wieder einige begehrte Sammlermodelle im Angebot geben. Es wird auch wieder ein reichhaltiges Angebot an Modellautos und Zubehör wie Modellhäuser, Bäume, Lampen, Figuren, Oberleitungen, digital- und analoge Steuerungen vorhanden sein. Modellbahnfans können die Gelegenheit zum Fachsimpeln und zum gegenseitigen Austausch nutzen. Die Aussteller sind gerne bereit, Fragen der Besucher zu beantworten und praktische Tipps für die eigene Anlage zu geben