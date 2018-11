21. November 2018, 22:09 Uhr Veranstaltung Information über den Pflegenotstand

Eine endlose Debatte: der Pflegenotstand an Krankenhäusern in Deutschland und eben auch in Dachau. Mehrfach haben die Beschäftigten des Helios Amperklinikum durch Warnstreiks auf den Personalmangel aufmerksam gemacht. Darüber und über aktuelle Baumaßnahmen im Krankenhaus will auch die ÜWG in Haimhausen informieren, zusammen mit dem FW-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag, Michael Reindl. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 22. November, um 19.30 Uhr im Gasthaus zur Post in der Amperpettenbacher Straße 1 statt.