6. September 2018, 22:07 Uhr Veranstaltung im Adolf-Hölzel-Haus Alois Glück beim Dachauer Forum

Das Dachauer Forum eröffnet am Dienstag, 11. September, sein neues Programmjahr mit Alois Glück (CSU), ehemaliger Präsident des Bayerischen Landtags und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Er spricht zu dem Thema "In stürmischen Zeiten bestehen nur Tiefwurzler". Das gilt nicht nur für Stürme in der Natur, sondern auch für Menschen in Zeiten epochaler Umbrüche. Wer gibt Orientierung, was gibt Halt, welche Herausforderungen ergeben sich für Christen? Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Adolf-Hölzel-Haus, Ernst-Reuter-Platz 1, in Dachau. Anmeldung unter Telefon 08131/ 99688-0 oder www.dachauer-forum.de.