2. Dezember 2018, 22:20 Uhr Veranstaltung Erfahrungsaustausch übers Älterwerden

Wer Lust auf einen offenen, neugierig-interessierten Austausch über das Älterwerden hat, ist herzlich eingeladen zum dritten Treffen dieser Reihe im Mehrgenerationenhaus der Awo Dachau am Sparkassenplatz 2. Das Treffen findet am Dienstag, 4. Dezember, von 10 bis 11.30 Uhr unter der Leitung von Ingrid Liedtke statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich, wird aber gerne gesehen. In der Reihe geht es darum, wie man selbstbewusst und mutig älter wird. "Wie machen Sie es?", wollen die Veranstalter wissen. "Welche Strategien helfen Ihnen persönlich, und dürfte da noch ein bisschen "Handwerkszeug", noch ein bisschen mehr Gelassenheit, zum Beispiel, dazu kommen? Wir finden die Vorstellung, selbstbewusst und mutig älter zu werden, sehr ansprechend. Was könnten gute Vorbilder sein in unserer heutigen Zeit?"

Die Rollenmodelle von Männern und Frauen haben sich in den vergangenen beiden Generationen enorm verändert. Auch das Angebot ist riesengroß. Wer nicht aus dem Haus gehen mag, dem ist es dank Internet möglich, weltweit mit anderen Menschen zu kommunizieren, und auch das Kulturangebot ist breit aufgestellt. Welches war Ihre letzte Ausstellung, die Sie besucht haben? Denn eines ist klar: nur wer teilnimmt am Angebot, hat auch was zu erzählen.