Die Arbeitsgruppe Energie der West-Allianz München veranstaltet in Maisach einen Elektromobilitätstag. Die West-Allianz ist ein Zweckverband der Gemeinden Bergkirchen, Gröbenzell, Karlsfeld, Maisach, Odelzhausen, Pfaffenhofen an der Glonn und Sulzemoos. Den Besuchern werden an diesem ersten E-Mobilitätstag, am Samstag, 12. Oktober, rund um das Maisacher Rathaus verschiedene Automodelle mit Elektro- oder Hybridmotoren präsentiert, mit denen zum Teil auch Probefahrten möglich sind. Zudem können Interessierte E-Bikes und ein E-Lastenfahrrad ausprobieren und sich auf einem E-Roller versuchen. Ein Carsharing-Unternehmen, mit dem die Gemeinde Maisach zukünftig zusammenarbeiten wird, ist ebenso präsent wie ein Anbieter von Ladesäulen und lokale Energieanbieter. Interessante Informationen rund um die Energiewende und ums Radfahren ergänzen das Angebot. Ein Food-Truck versorgt die Gäste mit Essen und Trinken. Der Flyer mit näheren Einzelheiten ist auf der Homepage der Gemeinde Maisach unter www.maisach.de zu finden.

Der Besuch der Veranstaltung, die von 11 bis 16 Uhr dauert, ist kostenfrei. Parkmöglichkeiten bestehen im Ortszentrum sowie im Hof der Grundschule (Zufahrt für Josef-Sedlmayr-Straße).