Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) veranstaltet am Mittwoch, 28. August, einen Ausflug zum Olchinger See. Nach einer Einkehr im Biergarten geht es über den Langwieder See und Waldschwaigsee zurück nach Dachau. Teilnehmer sollen Badekleidung nicht vergessen. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Dachau.