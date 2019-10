Der Kinderbuchautor Christian Seltmann, bekannt für seine lustigen Geschichten über die Abenteuerkatze Robin Cat, kommt am Donnerstag, 10. Oktober um 15 Uhr in die Stadtbücherei Dachau zu einer interaktiven Kinderbuchlesung. Während Seltmann liest, begleitet er sich und die Zuhörer ab sechs Jahren mit Gitarre und Mundharmonika. Die Kinder machen Geräusche und Tierlaute, so dass ein gemeinsames Hörspiel entsteht, das zeitgleich aufgenommen wird. Dies können sich alle Beteiligten zu Hause nochmals anhören und Spaß dabei haben. Erwachsene als Begleitung sind willkommen, sofern diese mit angemeldet wird Donnerstag, 10.10.2019. Die Veranstaltung ist kostenfrei, um eine telefonische Anmeldung unter 08131 754 840 vorab wird jedoch gebeten. Persönlich ist eine Anmeldung auch an der Verbuchungstheke der Hauptstelle möglich. Beginn ist um 15 Uhr, Einlass ab 14.45 Uhr.