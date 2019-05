17. Mai 2019, 21:51 Uhr Veranstaltung Comedy Lounge in der Schranne

In Florian Simbecks Comedy Lounge in der Kulturschranne sind am Montag, 20. Mai, wieder drei Künstler am Start. Diesmal dabei sind Kalle aus Berlin, Michael Ulbts aus Köln und Andy Sauerwein aus Würzburg. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass 19 Uhr. Tickets online für 18 Euro unter fatjoke.de/dachau, an der Abendkasse 20 Euro.