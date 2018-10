10. Oktober 2018, 21:55 Uhr Uraufführung in Bergkirchen Sargnagel und Leberkäs

Sportlerbühne führt irrwitzige Komödie von Martin Stelzer auf

Wir schreiben das Jahr 1953. Im bayerischen Dorf Faderhausen ist man mit der Gesamtsituation unzufrieden. Die Wirtsleute Rosa und Ignaz Noagerl klagen über fehlende Gäste. Bedienung Lissi Zeitlang will endlich mehr Trinkgeld. Metzger Bertl Butscher wird seine Leberkässemmeln nicht mehr los. Großbäuerin Genoveva Lamperl würde liebend gerne das ganze Dorf unter ihrer Fuchtel haben - unter dieser stöhnt ihr bedauernswerter Mann Benedikt schon viel zu lange. Totengräber Gustav Grabrucker will endlich wieder jemand unter die Erde bringen - und Bürgermeister Korbinian Schönwetter muss um seine Wiederwahl fürchten. Die Lösung des Problems: Touristen sollen für Leben in der Bude, Geld in den Kassen und dank immer abstruserer Ideen Grabruckers für dessen Auskommen sorgen. Wie aber lockt man Besucher in die abgelegene Gegend? Ein Image-Film muss her. Ob das was bringt, zeigt das jüngste Stück von Martin Stelzer: "Über den Wipfeln des Brunstdummer Tals". Stelzer, den alle nur Wusch nennen, hat zum 20-jährigen Bestehen der Sportlerbühne Bergkirchen eine rasante Komödie voller absurder Wendungen und filmreifer Charaktere geschrieben; er führt Regie und ist als Totengräber fürs (Theater-)Blut zuständig. In seinem vierten Theaterstück - auch dieses eine veritable Uraufführung - zeigt Stelzer mit viel Witz und Sinn für Unsinn, was Bauernschläue und Ehrgeiz so alles auslösen können und was passieren kann, wenn Welten aufeinander prallen. Das sind - ein bisschen Klischee muss sein - die heimelige bayerische und die wenig geliebte der Preißn. Doch nichts ist wie es auf den ersten Blick scheint und der lachende Dritte ist die Überraschung des Abends.

Zum Jubiläum hätte sich die engagierte Theatergruppe des TSV Bergkirchen wohl kaum ein besseres Stück aussuchen können. Denn Stelzer hat den Darstellern ihre Rollen gewissermaßen auf den Leib geschneidert. Es spielen: Franz und Thommy Blatt, Roland Kauschner, Christl Zacherl, Franze Wittmann, Helga Valentin, Chrissi Erhard, Anna und Hans Roth, Simon Zacherl und Thomas Reischl.

Weitere Vorstellungen am Freitag / Samstag, 12. / 13. Oktober, um 20 Uhr in der Maisachhalle Bergkirchen. Einlass 18 Uhr.