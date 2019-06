26. Juni 2019, 22:27 Uhr Uraufführung in Altomünster Der schöne Schein

In Wolfgang Henkels Stück "Diridari" zeichnet die Theatergruppe Altomünster nicht nur die Geschichte der ruchlosen Zockerin Adele Spitzeder nach, sie legt auch unterhaltsam offen, warum sich Leute immer wieder zu riskanten Geschäften verführen lassen

Von Dorothea Friedrich, Altomünster

Ein paar Vögel zwitschern, ein paar Männer karteln, ein anderer trinkt still vor sich hin. Zwei feinere Damen lassen sich an einem Tisch nieder. Die Wirtin läuft geschäftig hin und her. Bayerische Postkarten-Wirtshausidylle könnte man meinen. Doch hinter der Fassade brodelt es gewaltig. Das Kartenspiel wird immer verbissener, der Trinker immer grantiger - und die Damen werden zusehends nervöser. Warum, das erschließt sich recht bald in der jüngsten Produktion der Theatergruppe Altomünster. "Diridari - ein Spiel um Geld" heißt das Stück. Geschrieben hat es Wolfgang Henkel, der auch Regie führt. Mit "Diridari" hat Henkel wieder einmal für eine Welturaufführung in der Marktgemeinde gesorgt.

Am vergangenen Sonntag war Premiere der aufwendigen Freilichtinszenierung, nachdem diese am Tag zuvor buchstäblich ins Wasser gefallen war. Entsprechend groß war der Besucherandrang, versprach doch die Geschichte um die Zockerin Adele Spitzeder Spannung pur. Die Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Adele Spitzeder, grandios gespielt von Veronika Holzmüller, hat bekanntlich mit Charme und Chuzpe Tausende arme und reiche Anleger um ihr Geld gebracht. Spitzeder gründete zwecks Finanzierung ihres aufwendigen Lebensstils 1869 die "Spitzedersche Privatbank", die bald als Dachauer Bank bekannt wurde. Sie versprach ihren Anlegern sagenhafte Zinsgewinne von zehn Prozent pro Monat. Zwei Jahre später brach das Kartenhaus zusammen, Spitzeder ging bankrott und mit ihr etliche Gierhälse.

Wie die abgehalfterte Schauspielerin überhaupt auf ihre obskure Geschäftsidee gekommen sein könnte, dröselt Henkel in "Diridari" genüsslich auf. Hier fällt Adele selbst fast auf den Ruach und seine miesen Geschäfte rein. Da Ruach hat seinen Stammplatz im Wirtshaus, geriert sich als "besorgter Geldverleiher" und animiert zugleich den spielsüchtigen Häusler Nixinger zu immer waghalsigeren Einsätzen. Henkel hat Alto Oswald diese Rolle buchstäblich auf den Leib geschrieben, und Oswald geht in ihr auf. Poltert, schmeichelt, liebedienert und droht, dass es nur so eine Lust - und gleichzeitig zum Fürchten ist. Gemahnt doch dieser Geldverleiher nur allzu sehr an die scheinbaren Heilsversprechen mancher heutiger Finanzhaie. Das Lieblingsopfer des Ruachs ist "da Nixinger". Der ist im Grunde eine arme Sau, weil ihn seine Spielsucht dazu treibt, Haus, Hof und die eigene Tochter Fanny zu verpfänden. Christian Chymyn spielt den süchtigen und an sich selbst verzweifelnden Nixinger so überzeugend, dass es einem bisweilen kalte Schauer den Rücken runter jagt.

Adele Spitzeder und ihre Lebensgefährtin auf Zeit Emilie Stier (naiv-durchtrieben gespielt von Marina Hörmann) übertreffen den Ruach allerdings erheblich in puncto Kaltschnäuzig- und Herzlosigkeit. Nicht ein paar Reichen wollen sie viel Geld aus der Tasche ziehen, sondern viele Arme um ihre Notgroschen bringen. Aus den bankrotten Schauspielerinnen werden neureiche Ladies, die sich nur zu gerne einen vornehmen Anstrich geben. Sie umgarnen jeden mit ihren leeren Versprechungen und sie verändern sich nicht gerade zum Guten, ganz nach der Kalenderweisheit "Geld verdirbt den Charakter). Adele wird zur herrschsüchtigen janusköpfigen Kommandeuse. Tänzerin Emilie probt den Aufstand und bleibt doch bei Adele. Schließlich wohnt hier der (geborgte) Reichtum. Warnsignale überhören die Damen geflissentlich - bis zum bitteren Ende. Diverse Finanzskandale der jüngsten Zeit lassen grüßen.

Das alles bringen Henkel und seine hochmotivierte Theatertruppe in 31 kurzweiligen Bildern auf die Freilichtbühne neben dem Kapplerbräusaal. Auf diversen Podesten finden Wirtshaus- und Schlafzimmerszenerie genauso ihren Platz wie Bank und Puff. Michael Riedl und Marcus Gottfried sorgen als hinreißend-komisches Kleinganoven-Duo für wohltuende Atempausen im dramatischen Geschehen. Norbert Rogge trinkt sich -" noch a Maß" - als stoischer Kommentator durch alle Höhen und Tiefen der Handlung. Die arbeitslose Theateragentin Betty Winter (ganz damenhaft: Sybille Schmitz) laviert sich nach dem Motto "Habe immer den Anschein einer ehrbaren wohltätigen Dame der Gesellschaft" durchs Leben. Michael Heine als Polizeirat und Helmut Czech als Gerichtsrat sind die personifizierte Obrigkeit - und erliegen doch fast Adeles Gurren und Girren. Claudia Koppold ist eine hand- und standfeste Wirtin. Martin Ott spielt den Haberer, einen grobschlächtigen Gschaftlhuber. Theresa Koppold, Thomas Koppold, Stephan Reisner und Wolfgang Henkel spielen "viel Volk", schlüpfen blitzartig in die unterschiedlichsten Rollen. Sie alle machen "Diridari" zu unterhaltsamem, sehenswerten Theater mit nachdenklich stimmenden Tönen mit einer großartigen Theatergruppe vor und hinter den Kulissen.

Weitere Vorstellungen auf dem Freigelände neben dem Kapplerbräusaal in Altomünster am Freitag, 5. Juli, am Sonntag, 7. Juli, und am Samstag, 13. Juli. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass von 18.30 Uhr an.