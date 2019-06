25. Juni 2019, 21:58 Uhr Unverletzt Verkehrsunfall in Ampermoching

Glück im Unglück hatten am Montagabend zwei junge Frauen. Eine 24-Jährige war gegen 17.50 Uhr von der Dachauer Straße in Ampermoching nach links in die Bamergasse eingebogen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Kleinwagen, den eine 34-jährige Frau lenkte. Die Autos stießen zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Beide Autofahrerinnen aber blieben unverletzt.