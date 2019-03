3. März 2019, 21:39 Uhr Unterstützer gesucht Bund Naturschutz auf Werbetour

In den nächsten Wochen sind fünf junge Leute des Bundes Naturschutz Bayern im Landkreis Dachau unterwegs, um Bürgern den Natur- und Umweltschutz vorzustellen und zu einer Unterstützung für den BN einzuladen. Zum Start dieses Einsatzes treffen sich die Vorstandsmitglieder der BN-Kreisgruppe Dachau am Montag, 4. März, mit den Studenten zum Arbeitsfrühstück und besprechen die wichtigen Projekte der BN-Kreisgruppe und allen Ortsgruppen.

"Wir wollen mit dieser Aktion direkt auf die Menschen zugehen und ihnen unsere jahrzehntelange Arbeit persönlich vorstellen", sagt Roderich Zauscher, Vorsitzender der Kreisgruppe. "Es geht darum, die Bevölkerung für den Nutzen von Naturschutzarbeit und Umweltbildung in unserem schönen Landkreis zu begeistern." Mit mehr als 220 000 Mitgliedern wuchs der Bund Naturschutz in seinem mehr als 100-jährigen Bestehen zum landesweit größten Natur- und Umweltschutzverband heran.

"Als förderndes Mitglied beim Bund Naturschutz kann man mithelfen, die Umweltbildung in den Kindergruppen zu finanzieren, oder die zahlreichen BN-Flächen, die Moore und Naturschutzgebiete zu bewahren und den hier heimischen Tieren und Pflanzenarten dauerhaft ihre natürliche Heimat zu sichern", schreibt der BN in einer Pressemitteilung. Die Unterstützungsaktion läuft von Montag, 4. März an. Die Werber sind bis zum darauffolgenden Samstag von 12 bis 20 Uhr unterwegs und sind an ihren weißen BN-Pullis und Tablets zu erkennen. Sie sind mit personalisierten Tablets unterwegs und tragen Mitarbeiterausweise des Bund Naturschutz. Bargeldspenden werden nicht entgegengenommen.