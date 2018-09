4. September 2018, 22:03 Uhr Unterschriftensammlung ÖDP setzt sich für Bienen ein

Die ÖDP setzt im Landkreis Dachau die Unterschriftensammlung für das Volksbegehren "Rettet die Bienen" fort. Der nächste Infostand ist geplant am Samstag, 8. September, von 10 bis 12 Uhr in der Dachauer Altstadt in der Augsburger Straße in der Nähe des Wochenmarktes. Am Dienstag, 18. September, wird es einen Vortrag zum Volksbegehren geben. Unter dem Titel "Die Insekten sterben, und wir?" wird Schmetterlingsforscher Andreas H. Segerer erläutern, warum die ÖDP dieses Volksbegehren initiiert hat. Beginn ist um 19.30 Uhr im Schützensaal der Gaststätte "Drei Rosen" in Dachau. Unterschriftenlisten können auch weiterhin lokal im Landkreis Dachau per E-Mail angefordert werden unter dachau@oedp.de. Außerdem liegen die Unterschriftenlisten in der Naturkostinsel in Dachau aus. Alle Informationen zum Volksbegehren gibt es unter volksbegehrenartenvielfalt.de im Internet.