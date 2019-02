7. Februar 2019, 22:10 Uhr Unterschriften für Artenvielfalt Es brummt in den Rathäusern

Volksbegehren schafft zur Halbzeit bereits die Zehn-Prozent-Hürde

Das Volksbegehren "Rettet die Bienen" findet weiterhin rege Unterstützung im Landkreis Dachau. Bereits zur Halbzeit der Eintragungsfrist wurde nach vorliegenden Zwischenmeldungen aus den Gemeinden die Zehn-Prozent-Hürde übertroffen. Die Gemeinde Vierkirchen ist weiterhin Rekordhalter mit nun bereits 15,2 Prozent der Wahlberechtigten, die das Volksbegehren mit ihrer Unterschrift unterstützt haben. "Diese fantastische Zustimmung im Landkreis Dachau ist begeisternd und zeigt uns, dass die Dramatik des Artensterbens und die Notwendigkeit, etwas dagegen tun zu müssen, bei den Wählern angekommen ist", schreibt Adrian Heim, einer der Sprecher des lokalen Aktionsbündnisses, in einer Pressemitteilung. Co-Sprecher Peter Heller ergänzt: "Um das Artensterben zu stoppen ist es fünf vor zwölf. An die Bürger appelliert er, am Samstag zu dieser symbolträchtigen Zeit in die Dachauer Altstadt zu kommen, um ein Zeichen gegen das Artensterben zu setzen. Für Dachauer steht das Bürgerbüro bis 12.30 Uhr offen, um sich in die Listen für das Volksbegehren einzutragen.