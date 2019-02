27. Februar 2019, 21:56 Uhr Unterschleißheim Marionettentheater

Nicht nur Kleider machen Leute, auch ein repräsentatives Schuhwerk vermag zu beeindrucken. "Der gestiefelte Kater" jedenfalls wünscht sich im bekannten Märchen der Brüder Grimm von seinem armen Herrchen ein entsprechendes Paar aus Leder, sodass er sich unter den Leuten sehen lassen könne. Mit Hilfe der Stiefel und seiner erstaunlichen Pfiffigkeit gelingt es dem Kater, seinem in Not geratenen Herrchen auf märchenhafte Weise zu helfen. Das Marionettentheater Bille in Unterschleißheim zeigt seine Version des "Gestiefelten Katers" an diesem Sonntag, 3. März im SBZ Südturm, Raiffeisenstraße 25. Die Vorstellung beginnt um 15 Uhr und ist geeignet für Kinder ab fünf Jahren.