Der Lkw-Hersteller entwickelt neue Antriebe - Gemeinde stimmt zu, solange der zulässige Lärmpegel eingehalten wird

Von Christiane Bracht, Karlsfeld

Der Lkw-Hersteller MAN entwickelt neue Antriebstechnologien für Busse und Lastwagen. Der Grund dafür sind unter anderem strengere EU-Auflagen, wonach der Ausstoß von Kohlendioxid deutlich reduziert werden muss. "Bis 2025 soll der Nutzfahrzeughersteller 15 Prozent Kohlendioxid einsparen, fünf Jahre später sollen es sogar schon 30 Prozent sein. Unternehmenssprecher Manuel Hiermeyer spricht von einem "extrem ambitionierten Ziel". Deshalb wird derzeit vor allem in Forschung investiert. Das bedeutet allerdings auch, dass die Ergebnisse getestet werden müssen - und zwar vor den Toren Karlsfelds.

Die MAN Truck & Bus AG hat deshalb bei der Stadt München eine Genehmigung zur Änderung der Teststrecke beantragt. Denn künftig gilt es, vor allem Brems- und Anfahrtswege sowie Drehachsen bei den Fahrzeugen mit anderer Antriebstechnologie zu überprüfen. Zu den beiden Hügeln mit Steigungen und Gefällen von zwölf bis sechs Prozent wünscht sich MAN einen weiteren mit einem Anstieg von 18 Prozent. Er soll als Ersatz für die an der Teststrecke 1 (Dachauer Straße 667) weggefallene Anhöhe dienen. Außerdem will die Firma künftig doppelt so viele Hügelfahrten pro Tag. Derzeit sind 25 erlaubt. Auch die Zahl der Testrunden soll von 250 auf 400 pro Tag erhöht werden. Denn MAN will parallel unterschiedliche Antriebstechnologien auf der Strecke testen.

Dafür will man die Nerven der Anlieger nicht mehr an 313 Tagen im Jahr strapazieren, sondern nur noch an 270. Die Fahrten finden von 7 bis 20 Uhr statt - außer sonntags. Da ist Ruhetag. Maximal werden, sofern die Stadt dem Wunsch des Unternehmens stattgibt, 74 000 Runden pro Jahr möglich sein. "Das sind 1300 Runden auf dem äußeren Ring weniger", rechnet Hiermeyer vor.

Der Bauausschuss der Gemeinde Karlsfeld hat jetzt sein Einverständnis zu dem Vorhaben erteilt. Als betroffene Nachbarn darf die Kommune eine Stellungnahme abgeben. Die Siedlung am Burgfrieden grenzt direkt an das Testgelände. "Wir haben einen Gutachter beauftragt, der die Immissionen untersucht hat", erklärte Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU). Die schlechten Erfahrungen mit den Grundwasserentnahmen und -einleitungen, denen die Verwaltung zunächst bedenkenlos zugestimmt hatte, hat ihn vorsichtig werden lassen. Ingenieur Andreas Kottermair beruhigte die Kommunalpolitiker schnell. Der Lärm, der von Bussen und Lastwagen ausgehe, werde die zulässigen Grenzwerte nicht erreichen. Die Teststrecke existiert schon seit gut 40 Jahren. 2005 wurde sie zum letzten Mal verändert. Ein Schallpegel von 49 Dezibel dürfe maximal erreicht werden. Doch nach Kottermairs Berechnungen werden am Burgfrieden höchstens 44 Dezibel ankommen.

"Ohne Lastwagen geht nichts", sagte Holger Linde (CSU). "Ich hoffe, die Entwicklung schreitet weiter voran, damit vorausschauend und umweltbewusst produziert wird." Auch Franz Trinkl (SPD) war mächtig beeindruckt vom Nutzfahrzeughersteller. Kurz vor der Sitzung waren die Teilnehmer des Bauausschusses auf dem Testgelände gewesen und hatten das Gelände inspiziert - von einem Lkw aus. Manch einer hatte befürchtet, dass es bei 18 Prozent Steigung schon laut und abgasintensiv zugehen würde. "Keineswegs: Die Laster fahren zu 90 Prozent vollautomatisch", so Trinkl. Da werde kein Vollgas gegeben, sondern ganz sanft die Kuppe überfahren. "Lkws sind stark auf Effizienz ausgelegt. Sie sollen möglichst wenig Kraftstoff verbrauchen, denn der macht beim Kunden ein Drittel der Betriebskosten aus", erklärt Hiermeyer. Ein höherer Verbrauch schmälere den Gewinn.

Sechs Monate nach Inbetriebnahme werde nachgemessen, ob sich die Immissionen gesteigert hätten, erklärte Kottermair. Zwar dürfe MAN das Büro selbst aussuchen, aber es handle sich um physikalische Größen, die man leicht messen und berechnen kann, versicherte er den zweifelnden Gemeinderäten. Und so fiel der Beschluss einstimmig aus: Keine Einwände, solange 49 Dezibel pro Tag auf der Teststrecke eingehalten werden.

Für Stadtbusse und Lieferwagen stellt MAN künftig auf Elektromotoren um - zumindest bei einem Teil der Flotte. "Da sind wir relativ weit", erklärt Hiermeyer. "2020 gehen die ersten vollelektrisch angetriebenen Stadtbusse in Serienproduktion." Die ersten E-Vans sind bereits auf dem Markt. Und 2021 sollen die E-Trucks in Serie gehen, so der Plan. Kopfzerbrechen machen dem Unternehmen noch die Fernverkehrlastwagen. Denn Elektrotechnik ist derzeit nicht praktikabel, einerseits wegen der Reichweite, andererseits weil Ladestationen fehlen und drittens ginge viel Nutzlast verloren. "Für die gleiche Ladung müssten mehr Fahrzeuge losgeschickt werden, ein E-Laster hat deutlich weniger Ladekapazität", so Hiermeyer. Alternativ kommen Antriebe mit Wasserstoff oder mit Gas in Betracht. "Wo die Reise hingeht, ist nicht absehbar", sagt er. Klar ist indes: "Allein mit einer Verbesserung der Dieseltechnologie werden wir dies nicht schaffen",sagt Hiermeyer.