26. August 2018, 21:51 Uhr Unterlagen liegen aus Pläne zum Hochwasserschutz

Die Gemeinde Bergkirchen und der Freistaat Bayern wollen die Einwohner des Ortsteils Günding, wo die Maisach hindurchfließt, künftig vor Hochwasser schützen. Aus diesem Grund soll unter anderem am Sportplatz des SV Günding eine ein Meter hohe Schutzwand entstehen, welche die Flut im Notfall abhalten soll. Außerdem soll der Bulachgraben erweitert werden. Nachdem man sich auf die Finanzierung geeinigt hat, leitet das Landratsamt als zuständige Genehmigungsbehörde nun das notwendige Planfeststellungsverfahren ein. Vor diesem Hintergrund können Interessierte ab Montag, 10. September, die Pläne für einen Monat lang einsehen und gegebenenfalls bis Mittwoch, 24. Oktober, Einwendungen machen. Die Unterlagen liegen montags bis freitags während der Dienststunden im Bergkirchner Rathaus aus. Im Juni 2013 überschwemmte die Maisach ein Wohnviertel in Günding. Keller und Wohnungen liefen voller Wasser. Schnell fasste man daraufhin den Beschluss, dass man sich gegen Hochwasser aus der Maisach schützen müsse, damit so etwas nicht wieder passiere. Jetzt, fünf Jahre später, werden die Planungen konkret.