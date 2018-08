23. August 2018, 21:58 Uhr Unfallflucht Lkw verursacht Sturz eines Radlers

Ein 51-jähriger Radler aus Weichs ist am Mittwoch gestürzt, weil ihn ein Lastwagen beim Überholen berührt hat. Der Lkw scherte nach dem Überholvorgang auf der Freisinger Straße in Weichs knapp vor dem 51-Jährigen ein und streifte den Radfahrer mit der rechten Seite. Grund dafür war nahender Gegenverkehr, vor dem der Lkw-Fahrer nur noch knapp einscheren konnte. Der Radfahrer stürzte durch den Anstoß und verletzte sich dabei. Er kam zur Untersuchung in das Dachauer Amperklinikum. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den von ihm verursachen Unfall zu kümmern. Wie die Polizei mitteilt, sind die Zeugenangaben zum Lkw recht unterschiedlich. Auch das Kennzeichen konnte niemand registrieren. Der Geschädigte konnte keine weiterführenden Hinweise geben. Der Sachschaden beträgt laut Polizei lediglich 50 Euro. Mögliche weitere Zeugen sollen sich unter Telefon 08131/5610 an die Polizei wenden.