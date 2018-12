9. Dezember 2018, 21:54 Uhr Unfall Windböe wirft Anhänger in den Gegenverkehr

Ein Pkw-Anhänger ist am Samstag gegen 15.30 Uhr in voller Fahrt von einer Windböe erfasst worden. Dadurch kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Frau, wie die Polizei Dachau mitteilt. Ein 39-jähriger Schiltberger fuhr mit seinem Pkw Opel und dem Anhänger von Hilgertshausen kommend auf der Staatsstraße 2050 in Richtung Stadelham. Kurz vor Stadelham erfasste eine starke Windböe den Anhänger mit Planenaufbau, dieser kippte nach links und wurde vom Wind in den Gegenverkehr geschleudert.

Dabei kam es zur Kollision mit einem Audi, mit dem eine 26-Jährigen aus Hilgertshausen in diesem Augenblick auf der Gegenspur unterwegs war. Der Anhänger durchschlug die Windschutzscheibe ihres Wagens. Die 26-Jährige wurde leicht verletzt; ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Außerdem entstand ein erheblicher Sachschaden an dem Audi sowie an dem Anhänger. Der Totalschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ungefähr 8000 Euro beziffert.