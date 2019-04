4. April 2019, 22:11 Uhr Unfall Sattelzug rammt eine Bahnschranke

Ein Sattelzug hat am Mittwoch um elf Uhr in Bergkirchen eine Bahnschranke gerammt. Wie die Polizei Dachau mitteilte, fuhr ein 37-jähriger Mann aus Polen mit einem Sattelzug der Marke Scania auf der Ludwig-Thoma-Straße in Richtung Dorfstraße. Er bemerkte auf der Strecke zwar das blinkende Rotlicht am beschrankten Bahnübergang, steuerte seinen Lastwagen aber trotzdem weiter. Die Bahnschranke schloss sich und kollidierte mit dem Führerhaus der Sattelzugmaschine. Sie brach ab. Der Fahrer wurde nicht verletzt, es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Eine konkrete Gefährdung des Bahnverkehrs habe zu keinem Zeitpunkt bestanden.