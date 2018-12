19. Dezember 2018, 21:51 Uhr Unfall Radlerin angefahren

Mit Blessuren ist eine 62-jährige Radlerin davongekommen, als sie am Dienstagvormittag von einem Auto angefahren wurde. Die Karlsfelderin querte laut Polizei gerade den Parkplatz eines Verbrauchermarkts in Dachau, als eine 54-jährige Autofahrerin sie touchierte. Die Dachauerin hatte die Radlerin nicht gesehen, weil die Sonne sie blendete. Bei dem Aufprall stürzte die Karlsfelderin und verletzte sich leicht. An Auto und Rad entstand ein Schaden von insgesamt 1000 Euro.