29. März 2019, 21:56 Uhr Unfall Radfahrer fährt Fußgängerin an

Bei einem Zusammenstoß eines Radfahrers mit einer Fußgängerin in Altomünster wurden beide Beteiligte verletzt. Der 53-jährige Radfahrer war am Donnerstag gegen 19.40 Uhr auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg von Pipinsried in Richtung Altomünster unterwegs. Obwohl er mit Licht fuhr, bemerkte er eine 17-jährige Fußgängerin zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde mit Kopfverletzungen ins Klinikum Großhadern gebracht, die Jugendliche kam mit leichten Verletzungen ins Klinikum Aichach. Der Sachschaden beträgt 500 Euro.