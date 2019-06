24. Juni 2019, 21:30 Uhr Unfall Pedelec-Fahrerin von Traktorgabel erfasst

Die Fahrerin eines elektrischen Fahrrads, eines sogenannten Pedelecs, ist am Montagvormittag in Karlsfeld von einem Traktor erfasst und dabei schwer verletzt worden. Wie es im Polizeibericht heißt, fuhr die 66-jährige Frau gegen 10.15 Uhr mit ihrem Rad auf der Reschenbachstraße an der B 304 entlang in Richtung Rothschwaigeweg. Ein 62-jähriger Traktorfahrer aus München übersah beim Einfahren von einem Feld in die Reschenbachstraße die vorbeifahrende Karlsfelderin. Der Traktor erfasste die Frau mit seiner Gabel, wobei diese stürzte. Die Pedelec-Fahrerin zog sich einen offenen Unterarmbruch zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Rechts der Isar geflogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.