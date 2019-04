7. April 2019, 22:29 Uhr Unfall Mit Tempo 60 über den Parkplatz

Dass Rasen auf einem Parkplatz keine gute Idee ist, hat ein 24-jähriger Münchner am Samstagabend auf dem Gelände eines Supermarkts in Dachau-Ost feststellen müssen. Das Nachsehen hatte freilich ein anderer. Laut Polizei fuhr der 24-jährige mit 60 Stundenkilometern auf der Hauptdurchgangsstraße des Parkplatzes. Dabei übersah er den Wagen eines 49-jährigen Münchners, der aus einer Parknebenstraße auf die Hauptroute biegen wollte. Die beiden Autos krachten wegen der hohen Geschwindigkeit so heftig aufeinander, dass der Wagen des 49-Jährigen sich um etwa 90 Grad drehte. Der Pkw des 24-Jährigen sogar fast einmal um die eigene Achse. Durch den Aufprall wurde der 49-jährige Münchner leicht verletzt. Der 24-Jahrige und sein Beifahrer kamen ohne Blessuren davon. An den beiden Autos entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von etwa 7000 Euro.